Πυροβολισμοί στη Νέα Ιωνία στο Αλιβέρι: Ο δράστης ταμπουρώθηκε σε μπακάλικο με καραμπίνα

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Νέα Ιωνία Βόλου. Είχαν πάει συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για ελέγχους για ρευματοκλοπή.

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στην περιοχή του Αλιβερίου, στη Νέα Ιωνία, στον οικισμό των ρομά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonotanews.com στην περιοχή είχαν σπεύσει συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, για να πραγματοποιήσουν εκτεταμένους ελέγχους για πιθανή ρευματοκλοπή.

Η αστυνομία φέρεται να έχει λάβει πληροφορίες για το περιστατικό και αυτή την ώρα πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στην περιοχή για τον περιορισμό της έντασης.

Παράλληλα επιχειρεί να συλλάβει τον δράστη που φέρεται να πυροβόλησε εναντίον των συνεργείων με καραμπίνα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως έχει ταμπουρωθεί μέσα σε μπακάλικο που λειτουργεί στον οικισμό.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στον οικισμό και διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως από τους πυροβολισμούς ενδεχομένως να έχει τραυματιστεί ένα άτομο.

