Πυροβολισμοί στη Νέα Μάκρη: Ποινική δίωξη στους τρεις «πιστολέρο» για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Αντιμέτωποι με αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος είναι οι τρεις άντρες από το περιστατικό πυροβολισμών στη Νέα Μάκρη.

Αντιμέτωποι με αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος είναι οι τρεις άντρες που συνελήφθησαν χθες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφορικά με περιστατικό πυροβολισμών στις 3/3/2026 στη Νέα Μάκρη.

Σε βάρος των τριών ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία, οπλοχρησία, κατοχή πυρομαχικών και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα οδηγηθούν οι κατηγορούμενοι για τις απολογίες τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών αρχών, οι τρεις δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον διερχόμενου αυτοκινήτου έξω από σούπερ μάρκετ στη λεωφόρο Μαραθώνος και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Στο σημείο είχαν εντοπιστεί επτά κάλυκες ενώ το όχημα που είχε δεχθεί τις σφαίρες εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στον Διόνυσο.

