Πυροβολισμοί στη Νέα Μάκρη: Στην Ευελπίδων οι τρεις Τούρκοι κατηγορούμενοι

Το κατώφλι του εισαγγελέα και του ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων πέρασαν νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, 16 Μαρτίου, οι τρεις Τούρκοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση των πυροβολισμών στη Νέα Μάκρη.
Οι συλλήψεις προέκυψαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση του ελληνικού «FBI» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η οποία οδήγησε αρχικά σε τέσσερις προσαγωγές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους κρατούμενους βρίσκεται και ένας από τους φυσικούς δράστες της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στη συμπρωτεύουσα για τον εντοπισμό ενός ακόμη εμπλεκόμενου ατόμου.
Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις διασυνδέσεις των συλληφθέντων και το κίνητρο της επίθεσης, η οποία φαίνεται να αποτελεί ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
- Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Ενώπιον ανακριτή οι κατηγορούμενοι - Σοκαριστικά βίντεο στο κινητό του ενός
- Όσκαρ 2026: Ο Σον Πεν κέρδισε το τρίτο του βραβείο αλλά δεν πήγε να το παραλάβει - Οι φήμες για την απουσία του
- Όσκαρ 2026: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Ντι Κάπριο με τη σύντροφο του, Βιτόρια Σερέτι
- Ελίνα Παπίλα για Γιώργο Λιάγκα: «Μετά από μια διαδρομή τόσων ετών, έτσι φανταζόσουν τη ζωή σου;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.