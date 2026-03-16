Πυροβολισμοί στη Νέα Μάκρη: Στην Ευελπίδων οι τρεις Τούρκοι κατηγορούμενοι

Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρέθηκαν σήμερα οι τρεις Τούρκοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση των πυροβολισμών στη Νέα Μάκρη.

Το κατώφλι του εισαγγελέα και του ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων πέρασαν νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, 16 Μαρτίου, οι τρεις Τούρκοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση των πυροβολισμών στη Νέα Μάκρη.

Οι συλλήψεις προέκυψαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση του ελληνικού «FBI» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η οποία οδήγησε αρχικά σε τέσσερις προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους κρατούμενους βρίσκεται και ένας από τους φυσικούς δράστες της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στη συμπρωτεύουσα για τον εντοπισμό ενός ακόμη εμπλεκόμενου ατόμου.



​Η υπόθεση αφορά το αιματηρό επεισόδιο της 3ης Μαρτίου στη λεωφόρο Μαραθώνος, όταν οι δράστες, μετά από συμπλοκή μέσα σε σούπερ μάρκετ, έστησαν καρτέρι στον «στόχο» τους. Αφού τον παρακολουθούσαν για δέκα λεπτά από την απέναντι πλευρά του δρόμου, τον πλησίασαν τη στιγμή που επιβιβάστηκε στο όχημά του και το «γάζωσαν» με τουλάχιστον επτά σφαίρες πριν διαφύγουν πεζοί στα γύρω στενά.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις διασυνδέσεις των συλληφθέντων και το κίνητρο της επίθεσης, η οποία φαίνεται να αποτελεί ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

