Πυροβολισμοί στην Κυψέλη: Νέες εικόνες από το σημείο - Ιχνηλατεί την πορεία των δραστών η αστυνομία

Πανικός επικράτησε αργά το βράδυ της Δευτέρας (10/11) στην Κυψέλη, όταν έπεσαν πολλαπλοί πυροβολισμοί από αγνώστους κατά ενός άνδρα, την ώρα που έβγαινε από καφενείο της περιοχής.



Οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον επτά φορές -καθώς τόσοι ήταν οι κάλυκες που εντόπισαν αργότερα οι αστυνομικοί- και τραυμάτισαν το θύμα στο πόδι, όπως μεταφέρει το Orange Press Agency.

Όταν έφτασαν αστυνομικοί στο σημείο δεν εντόπισαν κάποιον τραυματία. Παρά ταύτα, λίγη ώρα αργότερα ενημερώθηκαν ότι ο τραυματίας είχε μεταφερθεί με δικό του μέσο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου έσπευσαν αστυνομικοί για να πάρουν κατάθεση.

Πυροβολισμοί στην Κυψέλη - Το χρονικό της καταδίωξης

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Δροσοπούλου, με την καταδίωξη να ξεκινά από το ύψος της Κρασσά και τους πυροβολισμούς να «πέφτουν» επί της Ιππολύτου, όπου έτρεξε το θύμα για να γλιτώσει.

Στην περιοχή υπήρχε έντονη αστυνομική παρουσία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς αναζητούνταν αποτυπώματα και γενετικό υλικό από το σημείο, όπως επίσης και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και βέβαια για τον εντοπισμό των δραστών.

Αστυνομική παρουσία στην Κυψέλη | Orange Press