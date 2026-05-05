Πυροβολισμοί στο Γάζι της Κρήτης: Συμπλοκή με τραυματία - Διέφυγαν με μαύρο αμάξι οι δράστες

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στην περιοχή του Γαζιού της Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκε ληστεία, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για συμπλοκή ατόμων με πυροβολισμό, με αποτέλεσμα να υπάρξει τραυματισμός.
Οι δράστες διέφυγαν με μαύρο αυτοκίνητο, με πληροφορίες να αναφέρουν πως κινούνται από την Αμμουδάρα προς την πόλη, με τις συνθήκες να παραμένουν άγνωστες μέχρι στιγμής.
Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών.
- Βίντεο ντοκουμέντο από τον ντελιβερά που έριχνε πέτρες στον κόσμο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει
- Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ: Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ
- Σκορδά για Κοσιώνη: «Ξαφνικά γίνεται μια αποκαθήλωση - Λες και την είχανε άχτι»
- Αυτός ήταν ο κανόνας που έπρεπε να ακολουθούν πιστά όλα τα «κουνελάκια» του Playboy μέσα στην έπαυλη του Χέφνερ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.