Πυροβολισμοί στο Γάζι της Κρήτης: Συμπλοκή με τραυματία - Διέφυγαν με μαύρο αμάξι οι δράστες

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στην περιοχή του Γαζιού της Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκε ληστεία, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για συμπλοκή ατόμων με πυροβολισμό, με αποτέλεσμα να υπάρξει τραυματισμός.

Οι δράστες διέφυγαν με μαύρο αυτοκίνητο, με πληροφορίες να αναφέρουν πως κινούνται από την Αμμουδάρα προς την πόλη, με τις συνθήκες να παραμένουν άγνωστες μέχρι στιγμής.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών.