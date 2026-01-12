Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: Άνοιξαν πυρ κατά ιδιοκτήτη σουβλατζίδικου και του γιου του

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο με τρεις δράστες να ανοίγουν πυρ κατά ιδιοκτήτη σουβλατζίδικου και του γιου του.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, τα τρία άτομα επέβαιναν σε αυτοκίνητο ενώ από την επίθεση ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης τραυματίστηκε ελαφρά στον μηρό, ενώ οι δράστες πυροβόλησαν και τον γιο του, ο οποίος δέχθηκε δύο πυροβολισμούς.
Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.
Στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκαν τρεις κάλυκες, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα οργανωμένου εγκλήματος, το αποκαλούμενο «ελληνικό FBI», που διερευνά τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.
