Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: Δύο συλλήψεις, αναζητείται τρίτος - Πώς έγινε το επεισόδιο

Ένα σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 έξω από κατάστημα εστίασης στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με την έρευνα της Αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν όταν μια 42χρονη μπήκε στο κατάστημα και καβγάδισε με τον ιδιοκτήτη.

Λίγο αργότερα επέστρεψε στο σημείο μαζί με έναν 39χρονο, με τον οποίο συνέχισαν τη λεκτική αντιπαράθεση.

Μετά από παρότρυνση της 42χρονης, ο 39χρονος πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον στον μηρό. Στο σημείο έφτασε αμέσως ο 70χρονος πατέρας του ιδιοκτήτη, κρατώντας όπλο, και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών. Ο 39χρονος τραυμάτισε και τον 70χρονο στο πόδι πριν διαφύγει με το αυτοκίνητό του, ενώ η 42χρονη έφυγε πεζή.

Τις επόμενες ημέρες, σε αστυνομικές επιχειρήσεις με τη συμμετοχή της ΕΚΑΜ, συνελήφθησαν η 42χρονη και ο 70χρονος. Ο 39χρονος παραμένει ασύλληπτος και αναζητείται με ένταλμα.

Σε έρευνες σε σπίτια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρήματα, όπλα, μαχαίρι, κροτίδα, καπνογόνο, σπρέι, κινητό τηλέφωνο και όχημα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ηθική αυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και βεγγαλικών.