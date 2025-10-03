Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο: «Τι κάνεις, μη!» - Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με τον 38χρονο

Νέο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο έρχεται στη δημοσιότητα, από τη στιγμή που πέφτουν οι πυροβολισμοί κατά 38χρονου στον Άγιο Στέφανο την περασμένη Τρίτη, επί της οδού Σταμάτας, στη Δροσιά.

«Μη! Τι κάνεις; Γιατί με πυροβολείς;» ακούγεται να φωνάζει ο 38χρονος, σε ντοκουμέντο που δημοσίευσε το MEGA. Στο βίντεο φαίνεται το θύμα βγαίνει από το σπίτι του και ο δράστης να βγάζει όπλο και να τον σημαδεύει.

Ο 38χρονος, πανικόβλητος πέφτει μέσα στους θάμνους. «Γύρω στις 6:20 ήταν, άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς, ο ένας στην αρχή μεμονωμένος ο πρώτος και άκουσα έναν άνθρωπο να φωνάζει “βοήθεια”, και μετά άλλους τέσσερις πυροβολισμούς και η βοήθεια σταμάτησε» περιγράφει μάρτυρας.

Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο: Τι «βλέπουν» οι έρευνες

Ο δράστης παραμένει καταζητούμενος ενώ ο 38χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στον «Ερυθρό Σταυρό». Η κατάθεσή του θα είναι κομβική για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Άφαντη παραμένει και η πρώην σύντροφος του 38χρονου. Σύμφωνα με το MEGA, οι αστυνομικοί ξέρουν πού βρίσκεται ο δράστης ωστόσο, ακόμα δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η υπόθεση καθώς πέρα από την μαρτυρία του θύματος, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία.

Οι Αρχές ερευνούν την πιθανότητα ο δράστης να είναι ο νυν σύντροφος της πρώην συντρόφου του θύματος από τη Ρουμανία, που δέχτηκε την επίθεση, με κίνητρο μία διαμάχη που υπήρχε μεταξύ των δύο.