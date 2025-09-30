Πυροβόλησαν άνδρα στη Δροσιά: Του είχαν στήσει καρτέρι, ποιον «έδειξε» στους αστυνομικούς

Διακομίστηκε σήμερα (30/09) σε νοσοκομείο άνδρας με τραύματα από πυροβόλο όπλο στην περιοχή της Δροσιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματίας υποστηρίζει ότι τον πυροβόλησε ο πρώην της συντρόφου του.

Ο ισχυρισμός του ερευνάται από την ΕΛΑΣ.