Πυροσβεστική: 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Μάχη σε πολλά πύρινα μέτωπα κλήθηκαν να δώσουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Η πυρκαγιά που απασχολεί περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι αυτή που ξέσπασε λίγο πριν από τις 17:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή 'Αγιος Βλάσιος Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16.45 κι εξελίσσεται μακριά από οικισμούς. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις οι οποίες, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, έχουν ενισχυθεί περαιτέρω. Ειδικότερα 92 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα θα επιχειρούν όλο το βράδυ προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αναχαιτίσουν την εξάπλωσή της. Επιπλέον συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο δήμος Λεβαδέων με υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα τα οποία επιχειρούσαν περιοδικά μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας. Παράλληλα, δύο μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν προς κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Το πρώτο στις 17:27 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές 'Αγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες και το δεύτερο στις 18:14 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες με κατεύθυνση προς Λιβαδειά.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τη διερεύνηση των αιτιών της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Όσον αφορά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βοιωτίας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:30 σε δύσβατο σημείο μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχει επίσης ο δήμος Τανάγρας με υδροφόρες.

Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Ελληνικό Σαλαμίνας. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16.40 και καίει μεγάλο όγκο απορριμάτων, όπως μπαταρίες και φιαλίδια. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ακούστηκαν εκρήξεις, οι οποίες, όπως διευκρινίστηκε νωρίτερα από την Πυροσβεστική, δεν προέρχονται από στρατιωτικό υλικό, αλλά από τα απορρίμματα που καίγονται στο σημείο, όπως μπαταρίες και άλλα αντικείμενα.

Σημειώνεται ότι στις 17:10, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών 'Ανω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι), με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη.

Παράλληλα χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής.

Επιπλέον, περίπου στις 21.15 μία ακόμη φωτιά ξέσπασε στην Αττική και συγκεκριμένα στην θέση Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση έσβησε άμεσα και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι για αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Για το λόγο αυτό, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η συγκεκριμένη Περιφέρεια έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης "Red Code".