Qatargate: Στο κάδρο των ερευνών ακόμη ένας Έλληνας αξιωματούχος

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με την υπόθεση του Qatargate, καθώς ακόμη ένας Έλληνας αξιωματούχοος μπαίνει στο μικροσκόπιο των αρχών.

Σύμφωνα με το Mega, η πληροφορία είναι επιβεβαιωμένη από νομικές πηγές των Βρυξελλών. Μάλιστα, εκτός από τον Έλληνα πρώην επίτροπο, τα βλέμματα είναι στραμμένα σε πλήθος Ευρωπαίων αξιωματούχων.

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Φέρεται οι εν λόγω αξιωματούχοι να μην αντιμετωπίζουν ποινικές ευθύνες αλλά φέρεται παράνομα να έχουν εξυπηρετήσει αιτήματα του Κατάρ, για τα οποία γίνεται και η έρευνα.

Qatargate: Ένταλμα για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Υπενθυμίζεται ότι, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου επιτρόπου και νυν βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον πρώην επίτροπο αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.