Ραφήνα: Αιματηρή συμπλοκή σε βενζινάδικο - Δύο τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι

Αιματηρό επεισόδιο έλαβε χώρα σήμερα (5/6) σε βενζινάδικο στη Ραφήνα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά.

Όλα ξεκίνησαν, με αφορμή έναν καυγά. Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, ένας 52χρονος ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, μετέβη σε βενζινάδικο στην περιοχή. Εκεί φέρεται να δημιουργήθηκε ένα επεισόδιο και ο υπάλληλος του πρατηρίου μαζί με έναν πελάτη, προσπάθησαν να απομακρύνουν τον 52χρονο από τον χώρο.

Ωστόσο, τα πράγματα βγήκαν εκτός ελέγχου όταν ο 52χρονος, φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στους δύο άνδρες, τραυματίζοντας τον υπάλληλο στο χέρι και το κεφάλι, καθώς και τον πελάτη στο χέρι. Ύστερα, ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Η συμπλοκή ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί. Ο τραυματισμένος πελάτης, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και τον παρέσυρε με το όχημα, τραυματίζοντάς τον στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο υπάλληλος του πρατηρίου καυσίμων και ο πελάτης διακομίστηκαν σε κέντρο Υγείας, ενώ ο δράστης στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αναμένεται να συλληφθούν https://www.reader.gr/ellada/i-diaboiti-leshi-hells-angels-eftase-stin-igoymenitsa-treis-syllipseis-apo-tin-elas/649008ο 52χρονος και ο πελάτης για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας.

