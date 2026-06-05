Η διαβόητη λέσχη Hell's Angels έφτασε στην Ηγουμενίτσα: Τρεις συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ

Τρία μέλη της διαβόητης λέσχης μοτοσικλετιστών Hells Angels συνελήφθησαν στην Ηγουμενίτσα. Πρόκειται για Γερμανούς υπηκόους που «πιάστηκαν στα πράσα» στην έξοδο του λιμανιού της πόλης στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν οι αρχές με αφορμή την ομάδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δύο από τους συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια, ενώ για τον τρίτο εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις πολωνικές αρχές για υπόθεση τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό.

Οι έλεγχοι σε λιμάνι και οδικές πύλες εισόδου συνεχίζονται, καθώς αυξάνονται οι αφίξεις μοτοσικλετιστών στην περιοχή ενόψει της διοργάνωσης.

Η παγκόσμια συνάντηση των Hells Angels

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη από την Πέμπτη (4/6) οι αρχές είναι σε επιφυλακή στην Ηγουμενίτσα καθώς ήταν γνωστό ότι θα λάβει χώρα η παγκόσμια συνάντηση της διαβόητης λέσχης.

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Πληροφορίες του ΣΚΑΪ έκαναν λόγο για 5.000 μέλη τα οποία αναμένονται από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου και θα κατακλύσουν στο κάμπινγκ στην παραλία Δρέπανο και σε ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Ηγουμενίτσα, Σύβοτα και αλλού.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη αντίστοιχη συνάντησή τους στην περιοχή, πριν από μία δεκαετία, είχε καταλήξει στον θανάσιμο ξυλοδαρμό ενός 41χρονου Έλληνα.

Η λέσχη είναι γνωστή για υποθέσεις εκβιασμών και διακίνησης ναρκωτικών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ενώ στο παρελθόν η λέσχη τους στο Κορωπί είχε γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης.