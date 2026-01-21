Ραφήνα: Ήχησε το 112 – Υπερχείλισε ρέμα στην περιοχή

Στη δίνη σφοδρής κακοκαιρίας βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους που κατά τόπους φτάνουν και τα 11 μποφόρ. Νεροποντή έπληξε επί ώρες την Αττική, με αποτέλεσμα ρέματα να φουσκώσουν, κεντρικοί δρόμοι να πλημμυρίσουν και οι μετακινήσεις να γίνονται με δυσκολία.

Μήνυμα του 112 εστάλη πριν από λίγη ώρα στην Ραφήνα, καλώντας του πολίτες που βρίσκονται στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος να κατευθυνθούν προς το δημαρχείο της πόλης λόγω υπερχείλισης. Μήνυμα έλαβαν νωρίτερα και οι κάτοικοι στην Γκορυτσά Ασπροπύργου, καθώς υπερχείλισε το ρέμα του Αγίου Ιωάννη, όπως και εκείνοι στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για περιορισμό των μετακινήσεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί την τελευταία ώρα αρκετές κλήσεις κυρίως για αντλήσεις υδάτων σε Κερατσίνι, Πέραμα, Σαλαμίνα, Πειραιά, Άλιμο, δυτικά προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο Κέντρο της Αθήνας.

Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί για όλη την Αττική 25 κλήσεις για κοπές δέντρων και 50 για αντλήσεις υδάτων.