Ραφήνα: Μαχαιριές, ξύλο, καταδίωξη και παράσυρση - Βίντεο από την άγρια συμπλοκή στο βενζινάδικο

Στιγμή προς στιγμή καταγράφει βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, την άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ανδρών σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφήνα, που κατέληξε με αμφότερους να τραυματίζονται.

Μάλιστα, λίγο μετά το επεισόδιο, ένας εξ αυτών μπήκε στο αυτοκίνητό του, και άρχισε να καταδιώκει τον δεύτερο. Στο βίντεο που μοιράστηκε το μέσο, φαίνεται ο 52χρονος εμπλεκόμενος να απομακρύνεται από το πρατήριο.

Ο δεύτερος τότε τρέχει προς τα πάνω του, και φέροντας ένα μακρύ αντικείμενο, του επιτίθεται χτυπώντας τον.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο 52χρονος, που αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, μπήκε στην καφετέρια του πρατηρίου και παρενόχλησε μία κοπέλα.

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Τότε ο υπάλληλος και ένας πελάτης προσπάθησαν να τον απομακρύνουν, με τον 52χρονο να κλιμακώνει τη συμπλοκή, βγάζοντας μαχαίρι και ορμώντας κατά πάνω τους.

Ο 52χρονος προκάλεσε επιφανειακά τραύματα στους δύο άντρες προτού τραπεί σε φυγή, όμως το περιστατικό ακόμα δεν είχε τελειώσει.

Ο τραυματισμένος πελάτης, μετά την επίθεση με το μακρύ αντικείμενο κατά του δράστη, μπήκε στο αυτοκίνητό του, και άρχισε να τον καταδιώκει, εντοπίζοντάς τον σε σημείο του δρόμου πεζό, και παρασύροντάς τον με το ΙΧ του.

Ο δράστης, που τραυματίστηκε στο πόδι, παρέμεινε στο σημείο για περίπου μία ώρα προτού παραληφθεί από το ΕΚΑΒ.