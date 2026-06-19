Ραγδαίες εξελίξεις για τη βόμβα στα Βορίζια: Καλούνται σε συμπληρωματική απολογία σε πέντε άτομα

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση της βεντέτας στα Βορίζια, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, πέντε μέλη της μιας οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματική απολογία για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας στην οικία μέλους της δεύτερης οικογένειας . Το περιστατικό είχε σημειωθεί τη νύχτα πριν από τη φονική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου 2025, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ως ηθικοί αυτουργοί της έκρηξης φέρονται τρία πρόσωπα που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένα στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού για υπόθεση ζωοκλοπών. Πρόκειται για τον αδελφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του Φανούρη Καργάκη. Μάλιστα, ο 39χρονος φέρεται να τους είχε επισκεφθεί στη φυλακή την ίδια ημέρα κατά την οποία εξερράγη ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Οι τρεις κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (19/06) στα Δικαστήρια Ηρακλείου, εισερχόμενοι από πλαϊνή είσοδο. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για ηθική αυτουργία στην έκρηξη, ηθική αυτουργία στην κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού, καθώς και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή, 26 Ιουνίου.

Παράλληλα, εμπλοκή στην υπόθεση της κατασκευής του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού αποδίδεται και σε δύο μέλη της πρώτης οικογένειας, τα οποία είχαν ήδη προφυλακιστεί για τη φονική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Νοεμβρίου του 2025, ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος είχε συλληφθεί για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, είχε αφεθεί ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν η καταβολή εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική εμφάνιση τέσσερις φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του και η απαγόρευση διαμονής εντός των ορίων του Δήμου Φαιστού.