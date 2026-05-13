Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή για τον αγώνα - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Λόγω διεξαγωγής του «Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις (Rally Acropolis) 2026» την Κυριακή 24 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις ώρες 10.00΄ έως 20.00΄.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν εκείνες τις ώρες στον κόμβο Ακροπόλεως, και κατά τις ώρες 15.00΄ έως 20.00΄, στην οδό Ροβέρτου Γκάλι στο τμήμα της μεταξύ της οδού Προπυλαίων και του κόμβου Ακροπόλεως.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.