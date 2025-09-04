Μενού

Ράλλυ Ακρόπολις: Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία αύριο (05/09)

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά αύριο (05/09) η Τροχαία λόγω διεξαγωγής του «Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις».

Reader symbol
Newsroom
Τροχαία στη Λεωφόρο Συγγρού
Αστυνομικός της τροχαίας πραγματοποιεί ελέγχους στη Λεωφόρο Συγγρού | Intime
  • Α-
  • Α+

Λόγω διεξαγωγής του «Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις», θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, αύριο 5-9-2025 κατά τις ώρες 08.00-11.00 στον κόμβο Ακροπόλεως και κατά τις ώρες 11.00-22.00 στην οδό Ροβέρτου Γκάλι, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Προπυλαίων και του κόμβου Ακροπόλεως.

Η Τροχαία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕαπευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθήσουν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ