Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε σε θεατές - Ένας τραυματίας

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στο Ράλλυ Δωδώνης, καθώς ένα ατύχημα που ενεπλάκη αγωνιστικό όχημα είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό θεατή.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ από το σημείο του αγώνα, το αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται βγήκε εκτός διαδρομής, παρασύροντας θεατή που παρακολουθούσε τη διοργάνωση.

Η αγωνιστική δραστηριότητα διακόπηκε προσωρινά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματίας είναι παιδί.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ατύχημα σημειώθηκε στη διαδρομή προς το Θεριακίσι, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και τραυμάτισε ελαφρά στο πόδι ένα 9χρονο αγόρι που παρακολουθούσε τον αγώνα. Δεν απαιτήθηκε η μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο. Το παρέλαβε ο πατέρας του.

Εν τω μεταξύ, μέσα σε λίγα λεπτά, ένα δεύτερο ατύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα «00», το οποίο ελέγχει αν οι θεατές είναι στα σωστά σημεία, εξετράπη στη δεύτερη κλειστή διαδρομή στην περιοχή των «Μαρμάρων».

Στην περίπτωση αυτή καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές.