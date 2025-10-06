Ράνια Τζίμα: «Δεν είμαι καθόλου βέβαιη ότι το χρώμα του κόμματος του Τσίπρα θα είναι το κόκκινο»

Μενού

Η σημερινή πολιτική επικαιρότητα σημαδεύτηκε από την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του κόμματος, ανοίγοντας μια νέα σελίδα για τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Το γεγονός προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια, τόσο πολιτικά όσο και… συμβολικά.

Χαρακτηριστικό ήταν το στιγμιότυπο με τη Ράνια Τζίμα, η οποία εμφανίστηκε φορώντας κόκκινο. Όταν της έγινε η παρατήρηση ότι το χρώμα παραπέμπει στον Τσίπρα, εκείνη απάντησε με νόημα πως «Δεν είμαι καθόλου βέβαιη ότι το χρώμα του κόμματος του Τσίπρα θα είναι το κόκκινο, ούτε ποια θα είναι τα σύμβολά του».

