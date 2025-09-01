Ράνια Τζίμα για κύκλωμα στα Χανιά: «Μεγάλο νησί, βγάζει κυβέρνηση που λέμε, πρόσφατη η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ»

Η υπόθεση με το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, το οποίο «ειδικευόταν» σε ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δεν ξέφυγε από το σχολιαμσό της Ράνιας Τζίμα στο δελτίο του Mega.

Η κεντρική παρουσιάστρια, αρχικά απευθυνόμενη στον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο διερωτήθηκε για το πόσο καιρό δραστηριοποιούνταν το κύκλωμα, ενώ απόρρησε πώς γίνεται να είχαν τέτοια δυναμική τόσα χρόνια.

Ο κύριος Λαμπρόπουλος έσπευσε να απαντήσει κάνοντας λόγο για μικρόκοσμο και μικρή τοπική κοινωνία στην Κρήτη. Τη στιγμή εκείνη η Ράνια Τζίμα τον διέκοψε και δήλωσε χιουμοριστικά: «Μεγάλο νησί, βγάζει κυβέρνηση που λέμε. Είναι και πρόσφατη η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κρήτη: Εξαρθρώθηκε η μαφιόζικη οργάνωση

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα (01/09) το απόγευμα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι πρώτοι 12 από τους 48 συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση με δράση στην Κρήτη.

89 άτομα περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το οικονομικό όφελος, της εγκληματικής οργάνωσης, ξεπερνάει το 1.177.720 ευρώ από τις αρχές του 2025 όταν και ξεκίνησε η παρακολούθηση του κυκλώματος από την ασφάλεια Χανίων.

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν πραγματοποιήσει 5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.