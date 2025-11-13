ΡΑΣ: Πρόστιμο-μαμούθ στον ΟΣΕ για παραβάσεις εκπαίδευσης

Σχεδόν τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) επιβάλλει στον ΟΣΕ πρόστιμο που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ, καταλογίζοντας σοβαρές παραβάσεις στην εκπαίδευση σταθμαρχών.

Η απόφαση προέκυψε έπειτα από ελέγχους που ακολούθησαν την τραγωδία και αποκάλυψαν ότι 75 σταθμάρχες, οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί μαζί με τον σταθμάρχη της Λάρισας που ενεπλάκη στο δυστύχημα, δεν είχαν λάβει πλήρη και τεκμηριωμένη κατάρτιση.

Παρά την προηγούμενη εντολή της Αρχής, που απαγόρευε την ανάληψη καθηκόντων έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους, οι υπάλληλοι αυτοί εργάστηκαν κανονικά σε έξι σταθμούς, μεταξύ 22 και 31 Μαρτίου 2023.

Η ΡΑΣ εντόπισε ελλείψεις τόσο στον θεωρητικό όσο και στον πρακτικό κύκλο εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι δεν τεκμηριώνεται η ολοκλήρωση μαθημάτων διάρκειας 177 ωρών. Στην απόφαση αναφέρεται ότι «ο θεωρητικός και πρακτικός κύκλος εκπαίδευσης πιθανολογείται ότι υπήρξε ελλιπής και ανεπαρκής».

Ο ΟΣΕ από την πλευρά του υποστήριξε ότι η αξιολόγηση των σταθμαρχών είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2023, με διαδικασία που θα περιλάμβανε έλεγχο γνώσεων, τήρηση ημερολογίου σταθμού και εφαρμογή κανόνων σηματοδότησης.

Οι κυρώσεις που επέβαλε η ΡΑΣ είναι οι εξής:

40.000 ευρώ για παραβάσεις της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής νομοθεσίας.

1 εκατομμύριο ευρώ για δέκα παραβάσεις της προηγούμενης απόφασής της, που αφορούσαν την απασχόληση σταθμαρχών σε θέσεις ασφαλείας.

Η έρευνα είχε αρχικά «παγώσει» από την προηγούμενη διοίκηση, η οποία επέλεξε να περιμένει την ποινική διερεύνηση. Με την αλλαγή διοίκησης το περασμένο καλοκαίρι, οι διαδικασίες επανεκκίνησαν και κατέληξαν στην επιβολή των προστίμων.