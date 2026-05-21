Ρατσιστική επίθεση σε Κινέζα φοιτήτρια στον Πειραιά: «Μου έριξαν ποτά και με χτύπησαν σε κολώνα»

Σοβαρή καταγγελία, συνοδευόμενη από βιντεοσκοπικό υλικό έκανε μία γυναίκα που δηλώνει Κινέζα φοιτήτρια, για ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε από ομάδα νεαρών στο τραμ, κοντά στον Πειραιά.

Μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό της στο Instagram, η γυναίκα με το ψευδώνυμο «jiuyueshujian», αναφέρει: «Είμαι διεθνής φοιτήτρια στη Γερμανία και κατά το ταξίδι που στην Ελλάδα, ήρθα αντιμέτωπη με ρατσιτές πιο τοξικούς από κατσαρίδες και αρουραίους.

Στις 15 Μαΐου, γύρω στις 19:40, ήμουν στο τραμ κοντά στον Πειραιά, όταν μία ομάδα από έφηβους με άρχισαν να με βρέχουν με τα ποτά τους. Τους χτύπησα με την τσάντα μου και άρχισα να τους βιντεοσκοπώ».

Όσα καταγγέλλει η Κινέζα φοιτήτρια

«Όταν σήκωσα το κινητό μου, αμέσως κάλυψαν τα πρόσωπά τους, ξεκάθαρα έχουν ξανακάνει τέτοια ρατσιστική επίθεση. Έπιασα τον έναν από τα ρούχα και τον έβγαλα από το τραμ.

Εσκεμμένα μου χτύπησε το κεφάλι σε έναν στύλο και διέφυγε. Το κεφάλι μου πονούσε αλλά τους καταδίωξα για λίγο. Μετά με έπιασε μία κρίση σωματοποίησης και άρχισα να να τρέμω.

Γύρω στις 21:00 ακόμα έκανα εμετό στο μπάνιο του ξενοδοχείου μου. Περνούσα τέλειες διακοπές στην Ελλάδα ώσπου η ρατσιστική συμπεριφορά αυτών των νεαρών τα κατέστρεψε όλα.

Μέχρι τώρα ξεκουράζομαι και μόνο τώρα ένιωσα αρκετά δυνατή για συνεχίσω τη μάχη απέναντι σε αυτή τη μεταχείριση. Πρέπει να κάνω αυτούς τους μπάσταρδους, που σπαταλούν τον αέρα που αναπνέουν, να πληρώσουν ακριβά».