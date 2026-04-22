«Ρε συ, ήρθε ο Τσίπρας;»: Μιλώντας για τον Γιάννη Μπουτάρη εν αναμονή της Κεντροαριστεράς

Στην παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή για τον Γιάννη Μπουτάρη μπορούσες να δεις ανθρώπους από όλους τους χώρους. Η παρουσία της Κεντροαριστεράς όμως ήταν κυρίαρχη όπως κυρίαρχο ήταν και το ιδιαίτερο αίσθημα αναμονής που δεν είχε να κάνει απαραίτητα με το περιεχόμενο του βιβλίου.

Ο ξεχωριστός Γιάννης Μπουτάρης

Χωρίς να θέλω να αδικήσω κανέναν, δεν είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι οι παρευρισκόμενοι ήθελαν να ακούσουν για την προσωπικότητα του Γιάννη Μπουτάρη. Από ορισμένους, έπιασε το αυτί μου να αναρωτιούνται ποιος είναι ο συγγραφέας...

Ο Λεωνίδας Μακρής υπήρξε λογογράφος του δημάρχου Θεσσαλονίκης οπότε γνωρίζει το αντικείμενο για το οποίο γράφει πολύ καλά και καταφέρνει να σκιαγραφήσει ένα ιδιαίτερο πορτρέτο που απέχει πολύ από μια αγιογραφία. Ο Μπουτάρης άλλωστε δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο. Ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε ανοιχτά για τα θέματα και τους εθισμούς με τους οποίους είχε παλέψει. Όπως και με τα κακώς κείμενα που μάστιζαν τη δεύτερη πόλη της χώρας κατά την θητεία του.

Διαβάστε ακόμη: Παρουσία Τσίπρα σε παρουσίαση βιβλίου με πολλά (κρυφά) μηνύματα - Οι αποκαλύψεις για Μπουτάρη και Χαρδαλιά

Όλοι, ακόμη και από ιδεολογικά αντίπαλους χώρους, είχαν να πουν μια ιστορία για τον δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη. Ο Νίκος Χαρδαλιάς στάθηκε στις συζητήσεις τους στα πλαίσια επιτροπών της ΚΕΔΕ. «Τόσα χρόνια συζητάμε τα ίδια και τα ίδια και εν τέλει, τίποτε δεν αλλάζει» του είχε πει κάποτε ο ίδιος ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Η πραγματικότητα τον επιβεβαιώνει, όχι με ευχάριστο τρόπο.

Στη σκιά του Αλέξη Τσίπρα;

Στην παρουσίαση του βιβλίου | EUROKINISSI

Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι παριστάμενοι στην παρουσίαση συνδέονταν με τον ΣΥΡΙΖΑ ή γενικότερα με τον κόσμο της Κεντροαριστεράς. Δεξιά και αριστερά, άκουγες ιστορίες από πρώην επιτελείς, υποψήφιους βουλευτές ή ανθρώπους που κάποτε έσφιξαν το χέρι του πρώην πρωθυπουργού. «Ήρθε ο Τσίπρας;» άκουσα έναν κύριο κοντά μου που αναρωτιόταν με αληθινή προσμονή, όχι απορία.

Δεν ξέρω αν θα ήταν υπερβολή να πω πως κατά μια έννοια αυτή η απορία συμπυκνώνει το πολιτικό αίσθημα των τελευταίων ημερών. Είναι δεδομένο πως η Κεντροαριστερά βρίσκεται εν αναμονή εξελίξεων και οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ περιμένουν κι αυτοί να δουν τι και πώς θα προκύψει. Ο πρώην πρωθυπουργός βέβαια δεν θέλησε να κλέψει την παράσταση και αναφέρθηκε με σεβασμό και συγκίνηση στο πρόσωπο του Γιάννη Μπουτάρη.

Μίλησε αρχικά για το δικό του ξεκίνημα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ακόμη και για τις φορές που συναντήθηκε με τον τότε δήμαρχο Βύρωνα, Νίκο Χαρδαλιά, ως πολιτικός μηχανικός. Δεν ξέρω αν απογοήτευσε τους...δυνάμει πολιτευτές που τριγυρνούσαν μέσα στο κοινό, αλλά δεν έκανε κάποια αναφορά στις μελλοντικές του κινήσεις. Δεν χρειαζόταν κιόλας.

Σκέφτομαι όμως πως δεν είμαι ο μοναδικός στη σκέψη πως τους τελευταίους μήνες ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταφέρει κάτι το μοναδικό. Να κρεμόμαστε από τα χείλη του για να ακούσουμε, όχι για το παρελθόν και τη δική του διακυβέρνηση, αλλά για το μέλλον και το τι σχεδιάζει να κάνει.

Αναρωτιέμαι πότε εν τέλει ο Αλέξης (όχι του τραγουδιού) θα σταματήσει να κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Ή τα βιβλία εν προκειμένω!