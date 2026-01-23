Ρεκόρ βροχής σε 9 σταθμούς του Meteo: Πού καταγράφηκαν οι μέγιστες ριπές

Η σφοδρή κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές, πρωτοφανείς ποσότητες βροχής και θυελλώδεις ανέμους που δοκίμασαν την Αττική και πολλές περιοχές της χώρας.

Οι αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν τιμές που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, οδηγώντας σε μια από τις πιο εντυπωσιακές μετεωρολογικές καταγραφές των τελευταίων ετών.

Συνολικά εννέα σταθμοί της Αττικής σημείωσαν νέα ρεκόρ ημερήσιας βροχόπτωσης από την έναρξη λειτουργίας τους, με την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου να αποδεικνύεται ημέρα-ορόσημο.

Ρεκόρ ημερήσιας βροχόπτωσης (21 Ιανουαρίου):

Παπάγου: 175 mm (λειτουργία από 1/2017)

Χαλάνδρι: 149 mm (από 1/2021)

Νομισματοκοπείο: 149 mm (από 8/2020)

Δροσιά: 145 mm (από 3/2019)

Ηλιούπολη: 143 mm (από 8/2020)

Μαρούσι: 141 mm (από 5/2010)

Μαρκόπουλο: 134 mm (από 10/2006)

Βάρη: 132 mm (από 1/2014)

Ραφήνα: 130 mm (από 5/2014)

Την ίδια στιγμή, οι ριπές ανέμου που καταγράφηκαν σε τρεις σταθμούς της χώρας έφτασαν σε επίπεδα που δεν είχαν σημειωθεί ποτέ ξανά από την έναρξη λειτουργίας τους.

Ρεκόρ ριπών ανέμου:

Ρωμανός, Πάτρα (20 Ιανουαρίου): 130 km/h (από 8/2011)

Καρδαμύλη, Μεσσηνία (20 Ιανουαρίου): 106 km/h (από 1/2014)

Ρόδος (21 Ιανουαρίου): 109 km/h (από 6/2012)

Η κακοκαιρία αυτή δεν έφερε μόνο εντυπωσιακούς αριθμούς, αλλά και μια ξεκάθαρη υπενθύμιση της έντασης με την οποία τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται πλέον στη χώρα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η συστηματική καταγραφή και η αξιολόγηση τέτοιων δεδομένων είναι κρίσιμη για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των μελλοντικών κινδύνων.