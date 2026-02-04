Ρεκόρ επισκεψιμότητας για το Reader με 2.913.150 users!

Ο Ιανουάριος του 2026 -ένας μήνας με τραγικές ειδήσεις, βαριά επικαιρότητα και συνεχείς εξελίξεις- ήταν και αυτός με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε unique browsers στην ιστορία του Reader.gr.

Για την ακρίβεια, 2.913.150 μοναδικοί χρήστες κατανάλωσαν το περιεχόμενό του, σε μια εποχή που η εμπιστοσύνη στη δημοσιογραφία δεν είναι αυτονόητη.

Reader.gr

Η σταδιακή άνοδος των τελευταίων μηνών έρχεται να επισφραγίσει την αφοσίωση μιας ομάδας που βάζει προτεραιότητα τον αναγνώστη, αγαπά την αξιοπιστία της είδησης και το πρωτογενές περιεχόμενο και προσπαθεί να μην κάνει εκπτώσεις με εύκολα νούμερα.

Με πολλά διαφορετικά projects, κείμενα, podcasts, vidcasts, η ομάδα του Reader δεσμεύεται για περισσότερο ποιοτικό περιεχόμενο και πίστη σε αυτό που όλοι μας ζητάμε.

Καθαρές ειδήσεις και σεβασμό στον αναγνώστη. Για εμάς ο καθένας από εσάς μετράει.

Σας ευχαριστούμε.