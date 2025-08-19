Ρεκόρ καμένων εκτάσεων στην Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι: Οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο και η Ελλάδα

Μεγάλες φωτιές σάρωσαν την Ευρώπη και το καλοκαίρι του 2025, με τη «Γηραιά Ήπειρο» να καταγράφει ρεκόρ καμένων εκτάσεων.

Καμένες εκτάσεις από δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη από την 1/5 έως 18/8 2025 | EFFIS/Copernicus via climatebook.gr

«Ρεκόρ καμένων εκτάσεων στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2025

Το καλοκαίρι του 2025 καταγράφεται ήδη ως ένα από τα πιο καταστροφικά σε δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), έως τις 18 Αυγούστου 2025 είχαν καεί περισσότερα από 880.000 εκτάρια γης – δηλαδή πάνω από 8,8 εκατομμύρια στρέμματα. Ο αριθμός αυτός είναι πολλαπλάσιος του μέσου όρου της περιόδου 2006-2024, επιβεβαιώνοντας την ένταση και τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

Οι τρεις χώρες που επλήγησαν περισσότερο

Ισπανία: Κατέχει τη θλιβερή πρωτιά με 382.607 εκτάρια καμένα (3,82 εκατ. στρέμματα), ποσοστό σχεδόν πενταπλάσιο του μέσου όρου καταγράφoντας την χειρότερη χρονιά.

Πορτογαλία: Στη δεύτερη θέση με 234.926 εκτάρια (2,35 εκατ. στρέμματα), περισσότερο από το διπλάσιο του ιστορικού μέσου όρου.

Ρουμανία: Τρίτη με 125.465 εκτάρια (1,25 εκατ. στρέμματα), όταν ο μέσος όρος της χώρας δεν ξεπερνούσε τα 22.889 εκτάρια.

Η περίπτωση της Ελλάδας

Η Ελλάδα καταγράφει επίσης πολύ υψηλές απώλειες, με 45.290 εκτάρια καμένα (περίπου 450.000 στρέμματα).

Με βάση τα στοιχεία του EFFIS μέχρι και τις 18 Αυγούστου 2025, η χώρα βρίσκεται στην πέμπτη θέση στην Ευρώπη σε καμένες εκτάσεις. Το μέγεθος των ζημιών ξεπερνά κατά πολύ τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, συνεχίζοντας μια ανησυχητική τάση των τελευταίων ετών».