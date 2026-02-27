Ρέντη: Στον εισαγγελέα ο 81χρονος που έστρεψε όπλο σε μαθητές σχολείου - «Άρχισα να τρέχω» περιγράφει θύμα

Συνελήφθη ο 81χρονος που απείλησε μαθητές σε σχολείο με όπλο, μετά από λεκτικό επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/02) στου Ρέντη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:10 στην οδό Κουμουνδούρου 36, όταν μαθητές γυμνασίου είχαν λεκτική αντιπαράθεση με περιοίκο της περιοχής.

Ο άνδρας βγήκε από την οικία του και φέρεται να απείλησε τους ανηλίκους επιδεικνύοντας αεροβόλο όπλο.

Η διευθύντρια του σχολείου ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή του 81χρονου.

Σε κατ' οίκον έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο όπλα τύπου φλόμπερ καθώς και μία ρέπλικα όπλου.

Τελικώς συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απειλή.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Η μαρτυρία μαθητή

Ο Άγγελος, μαθητής του σχολείου, μίλησε - πλάτη - στην κάμερα του Action24 και περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν στο σημείο.

«Καθόμουν στις κερκίδες και ακούω κάτι παιδιά να φωνάζουν, "έχει όπλο" και μία στιγμή γυρνάω και τον βλέπω και αρχίζω να τρέχω» είπε.

Οι δάσκαλοι, όπως συμπλήρωσε, πήγαν στο σημείο και τελικώς φώναξαν την αστυνομία.

Ερωτώμενος πού έστρεψε το όπλο, ο μαθητής σημείωσε ότι «το έστρεψε σε όλους, όχι σε κάποιον συγκεκριμένο».

«Έλεγε ότι φωνάζαμε» περιέγραψε, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση σημείωσε πως δεν είχαν ξαναδεί τον ηλικιωμένο, που φαίνεται να μένει στο σπίτι δίπλα στο σχολείο.