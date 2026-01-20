Ρεπόρτερ του MEGA πάλεψε με τον αέρα της Πάτρας σε ζωντανή μετάδοση

Τα πρώτα σημάδια της κακοκαιρίας, που αναμένεται να κορυφωθεί από αύριο, Τετάρτη 20 Ιανουαρίου είναι γεγονός, με τους ισχυρούς ανέμους να κάνουν ήδη την εμφάνισή τους στην Πάτρα.

Ο αέρας είναι τόσο ισχυρός που κατάφερε «να πάρει και να σηκώσει» έναν ρεπόρτερ του Mega, την ώρα που βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση με το πλατό της εκπομπής Live. News.

Η κάμερα έπιασε τον ρεπόρτερ να παλεύει με τον αέρα στην περιοχή του Ρίου, ενώ μετέδιδε πως οι άνεμοι φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ ήδη από σήμερα, Τρίτη.