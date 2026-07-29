Ρέθυμνο: «Ανεξέλεγκτη η φωτιά, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τιθασευτεί», λέει ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε περιοχές του Ρεθύμνου, και για «ανεξέλεγκτο μέτωπο» κάνει λόγο ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης.

Υπενθυμίζεται ότι, το μέτωπο είναι ενεργό από το μεσημέρι της Τετάρτης και δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης.

«Είναι ανεξέλεκτη η πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τιθεσευτεί γιατί δεν υπάρχουν εναέρια μέσα λόγω των καιρικών συνθηκών. Ήρθαν και είχε πολλές αναταράξεις, που πέφτανε τα ελικόπτερα και για αυτό γυρίσανε πίσω. Έχουν κάνει δύο προσπάθειες», ενημέρωσε αρχικά ο δήμαρχος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

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Τόνιζοντας ότι προς ώρας σύμμαχος είναι μόνο οι επίγειες δυνάμεις, συμπλήρωσε: «Έχουμε εκκενώσει ήδη έξι περιοχές. Η Κρύα Βρύση, τα Σαχτούρια, η Μέλανος, ο Άγιος Παύλος,ο Άγιος Γεώργιος και η Τριόπετρα».

Ο κ. Ταταράκης ανέφερε ότι η φωτιά καίει στη νότια πλευρά του Δήμου Αγίου Βασιλείου και για τον λόγο αυτό ήδη έχει σταλεί 112 για εκκένωση σε αρκετές περιοχές και οικισμούς.

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«Το μέτωπο είναι τεράστιο. Δεν μπορώ να εκτιμήσω σε χιλιόμετρα. Έφτασε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο παραλιακό μέτωπο. Το κακό είναι ότι αλλάζει συνεχώς φορά ο άνεμος. Στο Μέλανο καίει από πίσω τώρα», ενημέρωσε ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου.