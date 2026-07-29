Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Κρήτη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με ένα διπλό μέτωπο στις περιοχές της Μεσαράς και του Ρεθύμνου.

Στην περιοχή Μορόνι του Δήμου Φαιστού, στη Μεσαρά, η φωτιά έχει θέσει σε συναγερμό τις δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς το μέτωπο βρίσκεται κοντά στον οικισμό, κατά το neakriti.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Παράλληλα, υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου συνδράμουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Στις 15:38 εστάλη SMS από το 112 για εκκένωση της Κρύας Βρύσης προς την παραλία Ρεθύμνου.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Ρέθυμνο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Στις 15:44 εστάλη SMS από το 112 για εκκένωση των οικισμών Σακτούρια και Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες απομακρυνθείτε προς #Αγία_Γαλήνη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026