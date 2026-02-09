Μενού

Ρέθυμνο: Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Δύο συλλήψεις

Η ανήλικη εντοπίστηκε στο λιμάνι του Ρεθύμνου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όντας σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Reader symbol
Newsroom
Το λιμάνι του Ρεθύμνου
Το λιμάνι του Ρεθύμνου | INTIME NEWS
  • Α-
  • Α+

Στο νοσοκομείο κατέληξε μία ανήλικη στο Ρέθυμνο της Κρήτης, η οποία εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο λιμάνι της περιοχής μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Από τα στοιχεία που μεταφέρει το flashnews.gr, προκύπτει πως δύο νεαροί 19 και 20 ετών φαίνεται πως προμήθευσαν στην ανήλικη του αλοκόολ.

Η αστυνομία εντόπισε τα άτομα αυτά το μεσημέρι της Κυριακής (08/02), και προχώρησαν στη σύλληψή τους .

Είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. 

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ