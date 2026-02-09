Ρέθυμνο: Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Δύο συλλήψεις

Στο νοσοκομείο κατέληξε μία ανήλικη στο Ρέθυμνο της Κρήτης, η οποία εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο λιμάνι της περιοχής μετά από κατανάλωση αλκοόλ.
Από τα στοιχεία που μεταφέρει το flashnews.gr, προκύπτει πως δύο νεαροί 19 και 20 ετών φαίνεται πως προμήθευσαν στην ανήλικη του αλοκόολ.
Η αστυνομία εντόπισε τα άτομα αυτά το μεσημέρι της Κυριακής (08/02), και προχώρησαν στη σύλληψή τους .
Είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.
Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.
- «Θα σε κάψω»: Σοκ στο Περιστέρι - Άνδρας επιχείρησε να πατήσει παιδιά με το αμάξι
- Με δομή πυραμίδας το δίκτυο κατασκοπείας: Οι συναντήσεις στο κέντρο της Αθήνας - Το προφίλ του σμήναρχου
- Καλλιθέα: Διασωληνημένη στην εντατική η 2χρονη που έπεσε σε συντριβάνι - Στον εισαγγελέα οι γονείς
- Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα έως το τέλος της εβδομάδας - Αναλυτική πρόγνωση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.