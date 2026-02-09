Ρέθυμνο: Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Δύο συλλήψεις

Στο νοσοκομείο κατέληξε μία ανήλικη στο Ρέθυμνο της Κρήτης, η οποία εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο λιμάνι της περιοχής μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Από τα στοιχεία που μεταφέρει το flashnews.gr, προκύπτει πως δύο νεαροί 19 και 20 ετών φαίνεται πως προμήθευσαν στην ανήλικη του αλοκόολ.

Η αστυνομία εντόπισε τα άτομα αυτά το μεσημέρι της Κυριακής (08/02), και προχώρησαν στη σύλληψή τους .

Είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.