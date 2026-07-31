Ρέθυμνο: Στη φυλακή ο 42χρονος που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της επίθεσης στον 69χρονο κτηνοτρόφο

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 42χρονος Κρητικός που κατηγορείται ως ένας από τους ηθικούς αυτουργούς της δολοφονίας σε βάρος 69χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο της Κρήτης στο Ρέθυμνο, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο φυσικός αυτουργός της επίθεσης παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστος. Παρότι υπάρχουν υπόνοιες για συγκεκριμένο πρόσωπο, οι Αρχές δεν έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής επαρκή στοιχεία που να οδηγούν στην ταυτοποίησή του, σημειώνει το Cretalive.gr

Σύμφωνα με την έρευνα, ο δράστης είχε στήσει ενέδρα στον 69χρονο και τον περίμενε στο ποιμνιοστάσιό του. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι γνώριζε άριστα την περιοχή και τις καθημερινές κινήσεις του θύματος, καθώς φέρεται να είχε πληροφορηθεί ακόμη και την ύπαρξη κάμερας ασφαλείας. Επέλεξε προσεκτικά το σημείο όπου θα κρυβόταν, αλλά και τη διαδρομή διαφυγής, αποφεύγοντας κατοικημένα σημεία και κάμερες.

Όπως είχε αποκαλύψει το Cretalive.gr, από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού προκύπτει ότι ο δράστης πιθανότατα διέφυγε με μηχανή εκτός δρόμου, ακολουθώντας συγκεκριμένες δύσβατες διαδρομές. Οι Αρχές εξετάζουν ακόμη το ενδεχόμενο να κρύφτηκε προσωρινά σε φαράγγι της περιοχής, παραμένοντας εκεί για ώρες μέχρι να υποχωρήσει η κινητοποίηση των διωκτικών αρχών.

Ο 42χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Ήδη βρίσκεται στη φυλακή για άλλη σοβαρή υπόθεση, η οποία είχε προηγηθεί της επίθεσης στον 69χρονο κτηνοτρόφο. Πρόκειται για την επίθεση με καυστικό υγρό σε βάρος ενός από τους γιους του θύματος, κατά την οποία ο νεαρός άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και υπέστη ακρωτηριασμό της γλώσσας του.

Ο ίδιος ο παθών, στις καταθέσεις του που είχε δημοσιεύσει το Cretalive.gr, περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τα όσα έζησε: τον αιφνιδιασμό, το χτύπημα στο κεφάλι, τους πυροβολισμούς και την προσπάθειά του να σωθεί προσποιούμενος τον νεκρό.

Η πρώτη κατάθεσή του δόθηκε μέσα από το νοσοκομείο και ήταν γραπτή, καθώς λόγω κομμένης γλώσσας δεν μπορούσε να μιλήσει.