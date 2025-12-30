Μενού

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ

Μία 15χρονη στο Ρέθυμνο διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ, ενώ συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ που τής το προμήθευσε.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ για μεταφορά ασθενή | Shutterstock
Ένα ακόμα περιστατικό με ανήλικη που διακομίστηκε στο νοσοκομείο λόγω μέθης, σημειώθηκε αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η 15χρονη προμηθεύτηκε από μίνι μάρκετ αλκοόλ το οποίο κατανάλωσε, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο nοσοκομείο. Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

