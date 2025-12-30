Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ

Ένα ακόμα περιστατικό με ανήλικη που διακομίστηκε στο νοσοκομείο λόγω μέθης, σημειώθηκε αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η 15χρονη προμηθεύτηκε από μίνι μάρκετ αλκοόλ το οποίο κατανάλωσε, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο nοσοκομείο. Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
