Reuters: 1 δισεκ. δολάρια το κόστος τριετούς συμμετοχής στο Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, το οποίο αναμένεται να τεθεί υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ και να έχει ως βασικό στόχο την πλήρη ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα με τη συμμετοχή δεκάδων χωρών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποστείλει προσκλήσεις σε ηγέτες διαφόρων κρατών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Κύπρος, η Τουρκία και η Αίγυπτος, προκειμένου να συμμετάσχουν ως ιδρυτικά μέλη στο Συμβούλιο. Ωστόσο, η συμμετοχή φαίνεται πως θα συνοδεύεται και από σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις.

Όπως προκύπτει από προσχέδιο καταστατικού που διαβίβασε η αμερικανική διοίκηση σε περίπου 60 χώρες, τα κράτη-μέλη καλούνται να συνεισφέρουν ποσό ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μετρητά, εφόσον επιθυμούν η συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα να υπερβαίνει την τριετία. Το σχετικό έγγραφο περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου Reuters, ενώ την πληροφορία μετέδωσε αρχικά το Bloomberg.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι κάθε κράτος-μέλος θα έχει θητεία έως τρία έτη από την έναρξη ισχύος του Καταστατικού, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν απόφασης του Προέδρου. Εξαίρεση στον χρονικό περιορισμό προβλέπεται για τα κράτη που θα συνεισφέρουν ποσό άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μετρητά εντός του πρώτου έτους εφαρμογής του Καταστατικού.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι έχει συμφωνήσει καταρχήν στην πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή της χώρας του στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Όπως ανέφερε, η σχετική πρόταση του Αμερικανού προέδρου του είχε τεθεί πριν από μερικές εβδομάδες, προσθέτοντας ότι ο Καναδάς προτίθεται να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην ανακούφιση του ανθρωπιστικού πόνου στη Γάζα. «Δεν έχουμε ακόμη καταλήξει στη δομή, στον τρόπο λειτουργίας και στη χρηματοδότηση του Συμβουλίου», δήλωσε ο Κάρνεϊ από τη Ντόχα, σημειώνοντας ότι τα ζητήματα αυτά θα εξεταστούν τις επόμενες ημέρες.