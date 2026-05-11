Guardian για το drone στη Λευκάδα: «Ερωτήματα για την ασφάλεια σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ»

Για το περιστατικό που σημειώθηκε στην Λευκάδα πριν λίγες ημέρες, όπου ένα drone γεμάτο εκρηκτικά κατέληξε στον θαλάσσιο χώρο του νησιού, αναφέρθηκε με δημοσίευμα ο Guardian, τονίζοντας πως έθεσε ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ που είναι πιο ευάλωτο επειδή έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε ότι το drone, που ύποπτα είναι ουκρανικής προέλευσης, σχεδόν σίγουρα προερχόταν από ξένο κράτος, αν και δεν κατονόμασε τη χώρα.

«Γνωρίζουμε τι είναι και λίγο πολύ γνωρίζουμε τι περιέχει», είπε, ενώ προσπάθησε επίσης να καθησυχάσει τους φόβους ότι η Ελλάδα δεν είχε τις στρατιωτικές δυνατότητες για να αμυνθεί έναντι μιας τέτοιας αναδυόμενης τεχνολογίας.

Θεωρείται ότι το drone προσγειώθηκε κοντά στις ακτές της Λευκάδας, όταν οι χειριστές του έχασαν τον έλεγχο και ξέφυγε από την πορεία του.

Αξιωματούχοι του ελληνικού υπουργείου Άμυνας αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν ότι το drone ήταν φορτωμένο με πυρομαχικά, σημείωσε ο Guardian, προσθέτοντας πως σε μια νέα εποχή πολέμου, όπου τα φθηνά και θανατηφόρα drones έχουν αλλάξει όλο και περισσότερο τη φύση της μάχης, το περιστατικό έθεσε ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ που είναι πιο ευάλωτο επειδή έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή της Ευρώπης.