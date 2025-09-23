Μενού

Το Reuters στη Θεσσαλία για την ευλογιά: «Έχασα όλα μου τα ζώα»

Οι κτηνοτρόφοι τηε Θεσσαλίας μίλησαν στο Reuters για την ευλογιά των προβάτων.

Πρόβατα σε μαντρί. | Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
Η Θεσσαλία βιώνει μια πρωτοφανή κρίση, καθώς η ευλογιά των αιγοπροβάτων έχει οδηγήσει σε ολοκληρωτική καταστροφή της κτηνοτροφίας. Δημοσιογράφοι του Reuters καταγράφουν τις συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων που είδαν τον μόχθο μιας ζωής να χάνεται.

Ο 80χρονος Νίκος Καρακάνας, παραγωγός γάλακτος από το 1970, αναγκάστηκε να απολύσει τους δέκα υπαλλήλους του, καθώς η μονάδα του έμεινε χωρίς ζώα.

«Δεν έχω ούτε σταγόνα γάλα. Η μονάδα μου δεν έχει πια ζώα.»

«Φτιάχνω γάλα από το 1970. Αναγκάστηκα να απολύσω όλους τους υπαλλήλους μου.

Είχα δέκα άτομα προσωπικό.»

Ο Βαγγέλης Καρατσιώλης περιγράφει πως, μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ, η ευλογιά αποτέλεσε το τελειωτικό χτύπημα.

Τονίζει ο κτηνοτρόφος: «Είχαμε ήδη δεχθεί καταστροφές με τον Ντάνιελ. Μόλις πήγαμε να συνέλθουμε, ήρθε η ευλογιά.»

Ο Γιώργης Τασιούλης, όπως και πολλοί άλλοι, βιώνει την πλήρη κατάρρευση. Η μονάδα του, με 200 ζώα και μηνιαίο τζίρο 45-50 χιλιάδες ευρώ, βρίσκεται πλέον στο απόλυτο μηδέν.

Η Θεσσαλία δεν έχει απλώς πληγεί – έχει αδειάσει από ζωή και παραγωγή. Οι φωνές των κτηνοτρόφων ζητούν άμεση στήριξη και λύσεις πριν χαθεί οριστικά ο αγροτικός της χαρακτήρας.

 

