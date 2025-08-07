Revenge porn στηv Λαμία: 51χρονος έπεσε θύμα της πρώην συζύγου και της πεθεράς του

Μια νέα υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας (revenge porn) απασχολεί τη Λαμία, με πρωταγωνιστές έναν 51χρονο άνδρα, την εν διαστάσει σύζυγό του και την πεθερά του.

Όλα ξεκίνησαν όταν η μητέρα του θύματος παρέλαβε έναν φάκελο χωρίς στοιχεία αποστολέα, ο οποίος περιείχε φωτογραφίες του γιου της σε προσωπικές στιγμές, καθώς και ένα χειρόγραφο με περιεχόμενο ακατάλληλο προς δημοσιοποίηση.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο 51χρονος υπέδειξε ως υπεύθυνες για την αποστολή τη 64χρονη πεθερά του και την 46χρονη πρώην σύζυγό του. Οι αστυνομικές αρχές της Λαμίας προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι της πεθεράς, όπου εντόπισαν κινητά τηλέφωνα και επιπλέον φωτογραφικό υλικό με τον παθόντα.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον Ανακρίτριας και Εισαγγελέα.

Μετά την απολογία τους, αφέθηκαν ελεύθερες με την καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 1.000 ευρώ η κάθε μία.

Πηγή: Lamiareport.gr