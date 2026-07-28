Το κόλπο ενός 48χρονου για να έχει δωρεάν διακοπές στην Ελλάδα για πάντα: Tου κόστισε μόλις 11.600 ευρώ

Ας είμαστε ειλικρινείς, αν υπολογίσει κανείς τα αεροπορικά εισιτήρια, τις διαμονές, τα κοκτέιλ και τις ομπρέλες σε ένα δημοφιλές ελληνικό νησί για μερικές σεζόν, το κοντέρ γράφει άνετα πενταψήφιο αριθμό.

Σύμφωνα με το the sun, o 48χρονος Michael Scherrer, δημιουργός περιεχομένου από τη λίμνη Κωνσταντία της Ελβετίας, έκανε τα μαθηματικά, κοίταξε το γρασίδι του και είπε: «Γιατί να τρέχω στο Αιγαίο, αφού μπορώ να φέρω το Αιγαίο στο σπίτι μου;».

Pix via Michael Scherrer / SWNS

Με κόστος περίπου 11.691,65 ευρώ, o Μάικλ μεταμόρφωσε έναν χώρο περίπου 23 τετραγωνικών μετρών στην πίσω αυλή του σε ένα ονειρικό, μικροσκοπικό ελληνικό χωριό. Πλακόστρωτα σοκάκια, κατάλευκοι τοίχοι, καταγάλανα παντζούρια κι ένα κουκλίστικο μπαρ συνθέτουν το απόλυτο μεσογειακό σκηνικό, μόλις λίγα βήματα μακριά από την μπαλκονόπορτά του.

Και μπορεί το ποσό των 11.691,65 ευρώ να ακούγεται εκ πρώτης όψεως τσιμπημένο για μια κατασκευή κήπου, αλλά αν το δεις έξυπνα, πρόκειται για την απόλυτη επενδυτική κίνηση! Αντί να τα «ακουμπήσει» σε μια-δυο εβδομάδες ακριβών διακοπών, του έμεινε μια ολόκληρη «Σαντορίνη» για μια ζωή. Τώρα, το μόνο έξοδο που του απομένει για να αράξει στο δικό του χωριό είναι... τα παγάκια για το ούζο!

Βέβαια, η διαδρομή δεν ήταν ασφαλτωμένη. Η περίφημη ελβετική γραφειοκρατία με τις άδειες οικοδομής και ο άστατος καιρός καθυστέρησαν το έργο, το οποίο του πήρε πάνω από έναν χρόνο για να ολοκληρωθεί. Όμως το αποτέλεσμα είναι τόσο αυθεντικό που η οικογένειά του στήνει... απάτες στο Instagram! Η αδελφή του μάλιστα κατάφερε να πείσει τους συναδέλφους της στο γραφείο ότι πήγε τριήμερο στην Ελλάδα, αφήνοντάς τους να αναρωτιούνται πότε πρόλαβε να πετάξει.

Ελληνικό χωριό | Pix via Michael Scherrer / SWNS

Ο Μάικλ, που δουλεύει το προσωπικό του θεματικό πάρκο εδώ και τέσσερα χρόνια -έχοντας ήδη κατασκευάσει έναν ιαπωνικό κήπο με σφενδάμια κι ένα παραμυθένιο σοκάκι- κάνει τώρα ένα μικρό διάλειμμα. Όπως εξομολογείται, το ελληνικό καλοκαίρι δεν ταιριάζει πολύ με το... Halloween που πλησιάζει!

Την άνοιξη όμως υπόσχεται να επιστρέψει δυναμικά: σχεδιάζει να τοποθετήσει ένα κρεβάτι σε ένα από τα μικρά σπιτάκια μετατρέποντάς το σε ξενώνα, ενώ στα άμεσα σχέδιά του είναι να χτίσει δίπλα κι ένα παραδοσιακό ψαροχώρι.

Τελικά, αν δεν μπορείς να πας στο νησί, φέρνεις το νησί στο σπίτι σου. Και στην περίπτωση του Μάικλ, το «Greek dream» έγινε μόνιμη ιδιοκτησία χωρίς καθυστερήσεις πτήσεων και χωρίς να ψάχνει για ξαπλώστρα!