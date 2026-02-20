Riviera Tower: Λίγοι όροφοι απέμειναν για τον υψηλότερο ουρανοξύστη στη Μεσόγειο

Λίγοι μόνο όροφοι απομένουν για να ολοκληρωθεί o Riviera Tower. Όταν παραδοθεί θα αποτελεί τον υψηλότερο πράσινο οικιστικό ουρανοξύστη στη Μεσόγειο. Το ύψος του θα είναι 200 μέτρα και θα περιέχει 170 διαμερίσματα. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε πρόσφατη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της LAMDA Development, το έργο έχει φτάσει ήδη στον 42ο όροφο.

Όλα τα διαμερίσματα του πύργου, καθώς και τα οικόπεδα για τις The Cove Villas και τα Cove Residences (Condos) που διατέθηκαν προς πώληση με την έναρξη των εργασιών στο Ελληνικό, έχουν ήδη εξαντληθεί. Όπως έχει αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, ο Riviera Tower φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα μοναδικό κτίριο για τα ελληνικά αλλά και τα διεθνή δεδομένα, ένα αρχιτεκτονικό τοπόσημο που θα προσδώσει το στίγμα της συνολικής ανάπλασης, με κεντρικούς άξονες το πράσινο, τον σεβασμό στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Πίσω, ωστόσο, από την εικόνα και τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του πύργου, βρίσκεται ένα σύνθετο και πολυεπίπεδο παραγωγικό σύστημα, στο οποίο συνεργάζονται δεκάδες εξειδικευμένες ειδικότητες από τη φάση της αρχικής σύλληψης έως και τη σημερινή κατασκευή.

Περισσότερες από 100 επιμέρους ειδικότητες και υπεργολάβοι, καθώς και πάνω από 20 μηχανικοί επιβλέπουν το έργο.

Όπως έχει ανακοινωθεί, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός εκπονήθηκε από το βραβευμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners, ενώ ο σχεδιασμός του τοπίου και του περιβάλλοντος χώρου πραγματοποιήθηκε από τη Doxiadis+, με έμφαση στη σωστή επιλογή φυτεύσεων, ώστε να επιτευχθεί πλήρης εναρμονισμός του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με τη φυσική ομορφιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Πέρα από τους αρχιτέκτονες, καθοριστικό ρόλο έχουν διαδραματίσει στατικοί, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, façade engineers για τα συστήματα όψεων, καθώς και ειδικοί σε ενεργειακές προσομοιώσεις και θέματα βιωσιμότητας, με βάση διεθνείς πιστοποιήσεις όπως το LEED.

Στο έργο, σύμφωνα με στοιχεία της LAMDA Development, συμμετέχουν επίσης BIM specialists για τον ψηφιακό συντονισμό όλων των μελετών σε κοινό τρισδιάστατο περιβάλλον, περιβαλλοντικοί μηχανικοί για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μηχανικοί μικροκλιματικών αναλύσεων, lighting designers για τον τεχνητό φωτισμό, acoustic consultants για την ηχητική άνεση, automation engineers για τα «έξυπνα» συστήματα κτιρίου, καθώς και urban planners για τη λειτουργική σύνδεση του πύργου με τον ευρύτερο αστικό ιστό.

Πρόκειται για έναν σύνθετο μηχανισμό συνεργασίας, όπου κάθε επιμέρους ειδικότητα συμβάλλει καθοριστικά στο τελικό αποτέλεσμα.

Στην παρούσα φάση της κατασκευής δραστηριοποιούνται περισσότερες από 100 επιμέρους ειδικότητες και υπεργολάβοι, ενώ πάνω από 20 μηχανικοί επιβλέπουν καθημερινά την ποιότητα των εργασιών, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τις υψηλές τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

Στο εργοτάξιο απασχολούνται πολιτικοί μηχανικοί εργοταξίου, τοπογράφοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί ποιοτικού ελέγχου, τεχνικοί σκυροδέματος, χειριστές γερανών, τεχνίτες μεταλλικών κατασκευών, ειδικοί συστημάτων προσόψεων, τεχνικοί αυτοματισμών και συνεργεία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, λειτουργεί εξειδικευμένη ομάδα Υγείας και Ασφάλειας (Health & Safety) για την τήρηση των αυστηρών πρωτοκόλλων που απαιτεί η κατασκευή ενός υψηλού κτιρίου, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για αναρριχώμενες εργασίες και συστήματα προστασίας σε μεγάλο ύψος. Η κατασκευή ενός πύργου τέτοιου μεγέθους επισημαίνεται από την LAMDA προϋποθέτει συνεχή συντονισμό, τεχνική ακρίβεια και αυστηρό έλεγχο σε κάθε στάδιο, επιβεβαιώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του Riviera Tower ως έργο αναφοράς για τη σύγχρονη ελληνική κατασκευαστική πραγματικότητα.