Riviera Tower: Υλοποιείται το ψηλότερο κτίριο της χώρας με προηγμένα συστήματα της ALUMIL

Οι εργασίες προχωρούν εντατικά και το κτίριο ορθώνεται πλέον μπροστά στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, έχοντας ξεπεράσει τον 30ο όροφο και οδεύοντας για τους 50 ορόφους με την υλοποίησή του!

Ο Riviera Tower θα είναι σύντομα το ψηλότερο κτίριο στην Ελλάδα και ο ψηλότερος οικιστικός ουρανοξύστης της Μεσογείου. Το έργο, με την ολοκλήρωσή του, θα αποτελέσει ένα λαμπρό σημείο αναφοράς βιώσιμου σχεδιασμού. Η ALUMIL συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο σε αυτόν τον τομέα, καθώς τα συστήματά της παράγονται σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Τα επιλεγμένα συστήματα αλουμινίου της ALUMIL που θα εγκατασταθούν στον Riviera Tower παρέχουν υψηλό επίπεδο ενεργειακής θωράκισης που καλύπτει τις αυστηρές προδιαγραφές του LEED και τις αυξημένες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ για ενεργειακή κλάση Α++. Οι θερμομονωτικές τους ιδιότητες συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Παράλληλα, διαθέτουν κορυφαίες ακουστικές προδιαγραφές, διασφαλίζοντας ότι τα επίπεδα θορύβου εντός των διαμερισμάτων παραμένουν χαμηλά, προσφέροντας έναν ήρεμο και άνετο χώρο διαβίωσης.

Τα συστήματα της ALUMIL στον Riviera Tower

Στον Riviera Tower θα εγκατασταθούν προηγμένα, ενεργειακά συστήματα της ALUMIL για τις μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα των διαμερισμάτων, τα υαλοπετάσματα για την πρόσοψη, καθώς και συστήματα για κιγκλιδώματα και επένδυση τοιχοποιίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα συστήματα έχουν περάσει από τη διαδικασία της προανοδίωσης στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της ALUMIL, μια ειδική κατεργασία που η ελληνική πολυεθνική προσφέρει εδώ και μία δεκαετία, αποτελώντας την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που εισήγαγε τη συγκεκριμένη δυνατότητα στην αγορά, αποδεικνύοντας την ανωτερότητά της σε επίπεδο τεχνογνωσίας. Η προανοδίωση είναι μια επιφανειακή επεξεργασία που συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία της ανοδίωσης και της ηλεκτροστατικής βαφής, προσφέροντας αυξημένη αντοχή. Στην περίπτωση του Riviera Tower, η προανοδίωση επιλέχτηκε λόγω της εγγύτητας του κτιρίου με το υδάτινο στοιχείο.

Με επίκεντρο την καινοτομία

Η επιλογή των συστημάτων της ALUMIL στο σημαντικότερο κατασκευαστικό έργο της χώρας δεν είναι τυχαία. Η ελληνική πολυεθνική, με την ισχυρή παρουσία σε πάνω από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, έχει αποδείξει ότι πρωταγωνιστεί στον κλάδο, ανεβάζοντας συνεχώς τον πήχη της ποιότητας και της καινοτομίας, πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

