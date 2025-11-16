Ροδόπη: ΙΧ με μετανάστες έπεσε σε χαράδρα – Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή της Ροδόπης, όταν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΙΧ αυτοκίνητο που μετέφερε μη νόμιμους μετανάστες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, οι οποίοι εντόπισαν το όχημα. Από την πτώση έχασε τη ζωή του ένας άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Τρεις ακόμη μετανάστες τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης για νοσηλεία.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, σχετικά με τη μεταφορά μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.