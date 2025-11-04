Ροδόπη: Νεκρός 64χρονος οδηγός μηχανής - Συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο

Ένας 64χρονος άντρας έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Δευτέρας (3/11) στην επαρχιακή οδό της Ροδόπης.

Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 52χρονου για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σαπών.