Ρόδος: 21χρονη κατήγγειλε τον 41χρονο θείο της για ασέλγεια

Μία 21χρονη στη Ρόδο κατήγγειλε τον 41χρονο θείο της για ασέλγεια, σεμία υπόθεση που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του νησιού.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», όλα φέρονται να συνέβησαν στο σπίτι της 21χρονης της τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 17/1. Σε βάρος του 41χρονου υπηκόου Αλβανίας, κάτοικου Ρόδου, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα, με την εισαγγελέα να ασκεί κακουργηματικές διώξεις.

Η 21χρονη κατήγγειλε ειδικότερα ότι ο 41χρονος πήγε στο κρεβάτι της βρισκόταν και φέρεται να αποπειράθηκε να τη φιλήσει τουλάχιστον 3 φορές. Η ίδια υποστηρίζει ότι δέχθηκε θωπείες σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ φέρεται να έγινε προσπάθεια θώπευσης κάτω από το εσώρουχο και όλα αυτά ενώ βρισκόταν σε κατάταση μέθης και κοιμόταν.

Ένα κΚΑστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του 41χρονου και τον συνέλαβαν, ενώ κατά την εξέτασή του ο κατηγορούμενος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής.