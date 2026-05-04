Ρόδος: 42χρονη στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι - Άγνωστο το κίνητρο

Επίθεση με μαχαίρι κατά 42χρονης σε χωριό της Ρόδου. Οι Αρχές έχουν συλλάβει τη δράστιδα, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρό της.

Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση διακομιδής ασθενή
Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε μία 42χρονη στη Ρόδο, με τη δράστρια να έχει παραδοθεί στις Αρχές, αλλά τους λόγους της επίθεσης να παραμένουν άγνωστοι.

Ειδικότερα, το θύμα, μία 42χρονη αλλοδαπή η οποία διαμένει και εργάζεται στο νησί ως οικιακή βοηθός, δέχθηκε την επίθεση από 52χρονη σε χωριό της Ρόδου το πρωί του Σαββάτου (02/05).

Η 42χρονη ειδοποίησε μόνη της το ΕΚΑΒ, διασώστες του οποίου την παρέλαβαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Η δράστιδα παραδόθηκε λίγες ώρες αργότερα στις αστυνομικές Αρχές της περιοχής και παραδέχθηκε την πράξη της.

Έρευνα για τα ακριβή περιστατικά διενεργούν αρμόδιοι αξιωματικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού Ρόδου.

