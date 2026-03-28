Ρόδος: 45χρονος απείλησε τη θεία του με μαχαίρι και συνελήφθη - Στο σπίτι του βρέθηκαν ναρκωτικά και όπλο

Στη σύλληψη ενός 45χρονου στη Ρόδο, προχώρησαν οι Αρχές την Παρασκευή 27 Μαρτίου, με κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και οπλοκατοχή.
Συμφώνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο συλληφθείς κατηγορείται ότι απείλησε με μαχαίρι τη θεία του, με την οποία διέμεναν μαζί.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου κατέσχεσαν στην κατοικία του:
- Πιστόλι (replica) με γεμιστήρα
- 6 μαχαίρια
- 4 γραμμάρια κοκαΐνη
- 4 ζυγαριές ακριβείας
- 2 θρυμματιστές κάνναβης
- 2 βούρδουλες
- 900 ευρώ
- Συσκευή άτμισης κάνναβης
- Ναρκωτικό – φαρμακευτικό δισκίο χωρίς ιατρική συνταγή
O 45χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου
