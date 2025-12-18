Ρόδος: Δάσκαλος καράτε ασελγούσε σε ανήλικες μαθήτριές του - Τους έλεγε για τη σεξουαλική ζωή του

Σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου 59χρονος δάσκαλος καράτε για ασελγείς πράξεις σε βάρος δύο ανήλικων μαθητριών του, μιας 15χρονης και μιας 16χρονης.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, ο 59χρονος αθωώθηκε για την τρίτη καταγγελία που αντιμετώπιζε. Η υπόθεση που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του νησιού, άρχισε να ξεσκεπάζεται τον Φεβρουάριο του 2024, όταν η 15χρονη μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού.

Εκεί κατήγγειλε ότι λίγες ημέρες πριν, ο δάσκαλος καράτε εισήλθε στα αποδυτήρια της σχολής και αγκαλιάζοντάς την με τη βία, τη φίλησε στο κεφάλι και στο στήθος.

Ρόδος: Για χρόνια εκπαίδευε ανήλικα ο δάσκαλος καράτε

Η ανήλικη εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου και περιέγραψε, σύμφωνα με τη δικογραφία, πράξη χωρίς συναίνεση που της προκάλεσε φόβο και αμηχανία ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε το μάθημα αναφέροντας έντονη δυσφορία.

Διαβάστε ακόμα: Δολοφονία Βαλυράκη: Αυτόπτης μάρτυρας αναγνώρισε τους κατηγορούμενους - «Ο ένας ήταν όρθιος και χτυπούσε»

Η μητέρα κατέθεσε ότι η κόρη της παρακολουθούσε μαθήματα καράτε με τον συγκεκριμένο εκπαιδευτή επί 5,5 χρόνια και περιέγραψε αλλαγή συμπεριφοράς του στις τελευταίες 6 προπονήσεις με αναφορές στη σεξουαλική του ζωή και ερωτήσεις προς την ανήλικη.

Ο πατέρας επιβεβαίωσε ανάλογες πληροφορίες ενώ τρίτος ενήλικος από σχολικό περιβάλλον εκτός της σχολής καράτε κατέθεσε ότι ενημερώθηκε άμεσα από το παιδί για το περιστατικό. Μετά τη δημοσιοποίηση της αρχικής καταγγελίας εμφανίστηκαν δύο ακόμη ανήλικες.

Μία 16χρονη κατέθεσε ότι τον Δεκέμβριο του 2023 ο 59χρονος την άγγιξε στο στήθος και τη φίλησε στο στόμα. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε μια 14χρονη που υποστήριξε ότι είχε βιώσει κι εκείνη αντίστοιχη συμπεριφορά που την έκανε να αισθανθεί άβολα και αποχώρησε από τη σχολή

Οι αναφορές αυτές οδήγησαν σε έτερη δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού και συνέδεσαν τις 2 υποθέσεις ως προς το πρόσωπο του κατηγορούμενου, αξιολογώντας ξεχωριστά το κάθε περιστατικό.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, 0 59χρονος αρνήθηκε ότι προέβη σε τέτοιου είδους πράξεις και ότι η συμπεριφορά του παρερμηνεύθηκε.