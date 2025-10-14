Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε σε πισίνα - Δύο συλλήψεις

Εγκεφαλικά νεκρό είναι το 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Υπενθυμίζεται ότι, το κοριτσάκι βρετανικής καταγωγής, οποίο εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (14/10) στον πάτο της πισίνας ξενοδοχείου στην περιοχή της Λάρδου.

Το παιδί μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 12:30 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα νερού.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του θείου της 3χρονης και του υπευθύνου του ξενοδοχείου.

«Υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος», δήλωσε ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Μιχάλης Σοκορέλος

Ρόδος: Τι αναφέρει ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος για το 3χρονο κορίτσι

Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο, όταν εντοπίσθηκε το κοριτσάκι στον πάτο της πισίνας, βρισκόταν στο ξενοδοχείο ένας γιατρός-επειγοντολόγος Βρετανικής καταγωγής, ο οποίος παρείχε στο παιδί από την πρώτη στιγμή τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα συνόδευσε το κοριτσάκι και με το ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

«Το παιδί προφανώς έμεινε για πολύ ώρα στο νερό. Δεν αντιδρά πουθενά… Μεταφέρθηκε περίπου στις 12.30 μ.μ. στο Νοσοκομείο, είναι πολύ βαρύ το περιστατικό», όπως είπε ο Διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Παραμένει άγνωστο το πως διέφυγε το παιδί της προσοχής της οικογένειάς του όπου παραθέριζαν για διακοπές και βρέθηκε να είναι χωρίς τις αισθήσεις του στην μεγάλη πισίνα του ξενοδοχείου.



Με πληροφορίες από dimokratiki.gr