Ρόδος: Νεκρός στρατιώτης από έκρηξη χειροβομβίδας - Άλλος ένας παλεύει για τη ζωή του

Τραγωδία εκτυλίχθηκε λίγο νωρίτερα στη Ρόδο, όταν στρατιώτης της εθνοφυλακής, μόλις 19 ετών, φέρεται να έπεσε νεκρός από έκρηξη χειροβομβίδας που σημειώθηκε σε πεδίο βολής, κατά τη διάρκεια μεταφοράς οπλισμού και εκρηκτικών.

Σύμφωνα με τη rodiaki, στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ακρωτηριάστηκε ένας ακόμα στρατιωτικός. Αυτή την ώρα, οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή το δεύτερο θύμα.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10.00, την περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν τα δύο άτομα (πυροτεχνουργοί) που υπηρετήσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.

Ρόδος: Το μοιραίο λάθος που προκάλεσε την έκρηξη

Από τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.

Από την έκρηξη σκοτώθηκε επιτόπου ο 19χρονος, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε και ο δεύτερος.

Για το τραγικό αυτό περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα το αρχηγείο του ΓΕΕΘΑ και διατάχθηκε σχετική έρευνα.