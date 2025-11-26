Έκτακτη στάση εργασίας σε μετρό και τραμ: Τι ώρα τραβούν «χειρόφρενο» οι συρμοί

Μετρό και τραμ προχωρούν σε έκτακτη στάση εργασίας σήμερα, Τετάρτη (26/11) μετά από απόφαση της διαχειρίστριας εταιρείας, κάτι που θα επηρεάσει τόσο τις γραμμές 2 και 3 όσο και τον Ηλεκτρικό.
Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε συγκεκριμένα πως θα πραγματοποιηθεί έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 ως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του μετρό και στο τραμ.
